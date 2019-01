Veel vragen aan SodM, 'maar er is nog heel veel onduidelijk'

Hij kreeg vele tientallen vragen, maar de hoogste baas van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kon de 150 gedupeerde Groningers dinsdagavond niet geruststellen.

Op uitnodiging van de Groninger Bodem Beweging (GBB) kwam dinsdagavond inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM naar theater De Molenberg in Delfzijl om vragen van inwoners te beantwoorden.

NAM er uit?

Hij krijgt vragen over alle facetten van mijnbouw in Groningen: Wie is de veroorzaker van de aardbevingen? (NAM en Minister Economische Zaken) Kan het grondwater door zoutwinning vervuild raken? (Valt niet uit te sluiten) Is de NAM volgens u wel uit het schadeproces?

Op die laatste vraag moet Kockelkoren even nadenken. 'Nou...,' zegt hij aarzelend, 'dat ligt eraan hoe je 'eruit' definieert. Want het Centrum Veilig Wonen (CVW) is nog altijd gecontracteerd door de NAM.'

Zorgen om versterking

De hoogste baas van de toezichthouder voelt de ongerustheid bij de Groningers: 'Er is nog heel veel onduidelijk, mensen hebben ongelooflijk veel vragen. Over veel vragen ga ik niet - ik ben niet verantwoordelijk voor de schade-afwikkeling en de versterking - maar ik hou wel toezicht op de versterking.

Dat laatste is volgens Kockelkoren dan ook één van de belangrijkste punten: 'Ik maak me zorgen over de snelheid die er nog niet is. Ik ga gemeentes, de regio en de minister waar nodig van adviezen voorzien om de snelheid zo snel mogelijk te intensiveren.'

Maar kan het SodM dat afdwingen? 'Nee', is het eenvoudige antwoord. 'We hebben geen formele bevoegdheden om de minister te dwingen, maar we kunnen wel adviezen geven', zegt Kockelkoren. 'Het is aan de regio om samen met de minister keuzes te maken en de minister moet die keuzes vervolgens uitleggen aan de Tweede Kamer.'

Niet veel wijzer

Applaus krijgt hij bij zijn afsluitende woorden, met de belofte het tempo van de versterkingsoperatie nauwlettend in de gaten te houden. Maar daar kopen de Groningers uiteindelijk niks voor, laten ze weten na afloop:

'Ik word altijd een beetje moedeloos van dit soort bijeenkomsten. We zijn niet veel wijzer geworden en weten niet precies wat er gaat gebeuren', zegt een Groningse. Een andere gedupeerde: 'De emoties zitten heel diep. Het is de vraag wanneer de bom barst. De rapen zijn gaar, de tomaten zijn rijp en de eieren over de datum.'

De boosheid richt zich vooral op Den Haag, laat één van de vraagstellers aan het einde van de avond weten: 'Bij de NAM druppelde het, maar bij de overheid regent het shit.'

Vaker langskomen

De bijeenkomst met Kockelkoren was in principe eenmalig, maar het SodM sluit niet uit dat er vaker dergelijke bijeenkomsten worden gehouden om vragen van inwoners te kunnen beantwoorden.