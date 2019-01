Deel dit artikel:













Lopend Vuur: Zonder winterbanden ben je nu een gevaar op de weg (Foto: Janke de Haan/ RTV Noord)

De sneeuw van deze week kan zorgen voor gladde wegen. Vele auto's rijden nu rond met winterbanden of all season banden. In landen als Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk zijn de winterbanden bij winterse omstandigheden verplicht. In ons land niet.

Bij sneeuw en vorst blijven winterbanden langer zacht. De remweg wordt korter en je hebt een betere grip op de weg. Maar de aanschaf van winterbanden is duur. En als je alleen korte (stads)ritjes maakt is het besluit snel genomen om ze niet te kopen. Maar moet je dan nu wel de weg op gaan? Ons Lopend Vuur:

