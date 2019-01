Klant misleidt Gasunie voor miljoenen

Gasunie heeft aangifte gedaan tegen een klant wegens oplichting. Het gaat om een bedrijf dat weigert een rekening van zestien miljoen euro te betalen. Het bedrijf onttrok tientallen miljoenen kubieke meters gas aan het netwerk van Gasunie, maar regelde niet de teruglevering van eenzelfde hoeveelheid gas.

Dat heeft Gasunie zelf moeten doen om het netwerk op druk te houden. De rekening daarvoor wordt nu niet betaald. Klanten van Gasunie hebben een licentie om gas uit het netwerk te halen. Om klant te worden ondergaan ze eerst een onderzoek.

'Balanssysteem'

Het is voor het eerst sinds de invoering in 2011 van het 'balanssysteem' bij Gasunie dat het gastransportbedrijf op deze manier wordt gedupeerd. Dat systeem houdt in dat er evenveel gas in gaat als er uitstroomt en dat klanten daar zelf zorg voor dragen.

Woordvoerder Michiel Bal van Gasunie benadrukt dat het balanssysteem naar volle tevredenheid werkt. Hij wil niet zegen om welk bedrijf het gaat dat het vertrouwen heeft geschonden. Wel dat de licentie die het had is ingetrokken.