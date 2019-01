Deel dit artikel:













Let op: Gladheid op binnenwegen De Syndicuslaan in Delfzijl is besneeuwd (Foto: Elwin Baas/RTV Noord) (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Met name op binnenwegen is het glad, melden luisteraars aan RTV Noord. Op hoofdwegen, zoals de A7 of N360 is er nauwelijks overlast, laten weggebruikers weten.

De buitenwegen bij Oudeschip zijn 'behoorlijk slecht', zegt krantenbezorger Henk Huizinga. 'Hier ligt wel 7 à 8 centimeter sneeuw. Op sommige wegen zijn sneeuwduinen.' Dit heeft effect op de bezorging van de krant. 'Normaal doe ik er twee uur over. Nu duurt het wel tot drie uur om de kranten kwijt te raken.' Ook in het Westerkwartier zijn buitenwegen glad. 'Ik rij niet harder dan 15 kilometer per uur', vertelt Wim ten Cate uit Oldehove. 'Bij Electra wordt niet gestrooid. Maar vanaf Oldehove wel weer.' Grotere wegen De grotere wegen zijn veel beter te doen, zegt Erwin Vos uit Midolda. Hij is onderweg naar Groningen rond half zeven in de ochtend. 'De wegen zijn goed te doen, voor negentig procent zijn beide wegdelen schoon. In het dorp alleen wat minder.' Het KNMI waarschuwt tot het middaguur voor gladheid in onze provincie. Treinen rijden wel weer volgens dienstregeling. Lees ook: - Auto's op spekgladde weg te water en tegen boom