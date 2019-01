Auto belandt in sloot na uitwijkmanoeuvre

Een auto is woensdagmorgen in een ondiepe sloot beland langs de Eenrumerweg tussen Baflo en Eenrum. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond.

Volgens getuigen moest de auto uitwijken voor een tegenligger, waarna de wagen in een slip raakte. Het voertuig eindigde met de neus in een dichtgevroren slootje. De Eenrumerweg was sneeuwvrij.

De bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.