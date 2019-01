Tientallen advocaten protesteerden woensdagmorgen bij de rechtbank in Groningen. Ze zijn het niet eens met een verandering van de sociale rechtsbijstand. Over de aanpassingen wordt woensdag in de Tweede Kamer gedebatteerd.

Nu kunnen mensen met een laag inkomen een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. De Staat betaalt dan (een deel) van de kosten van de advocaat bij bijvoorbeeld arbeids- en huurconflicten.

'Schandelijke vertoning'

Het kabinet wil dat er minder rechtszaken komen die worden betaald door de Staat. In de toekomst moet er een loket komen waar mensen naartoe gaan als ze een beroep doen op sociale rechtsbijstand. Het loket beoordeelt of de advocaat wordt betaald.

Het systeem dat we nu hebben functioneert prima, dat is aangetoond met cijfers Rob Geene-Orde van Advocaten

'Het is een schandelijke vertoning', zegt Rob Geene, hij staat aan het hoofd van de Orde van Advocaten in het noorden. 'Het systeem dat we nu hebben functioneert prima, dat is aangetoond met cijfers.'

'Minder zaken tegen overheid'

'Het wordt de advocatuur onmogelijk gemaakt om haar werk te doen', meent Geene. Advocaten zouden steeds slechter worden betaald.

Volgens Geene is het doel van de maatregel ervoor zorgen dat de burger minder rechtszaken tegen de overheid aanspant. Zestig procent van de rechtszaken is tegen de overheid. 'Ze zijn een pain in the ass voor de overheid', denkt Geene.

Betere oplossingen dan rechtszaak

Minster van Rechtsbescherming Sander Dekker ontkende eerder in Nieuwsuur ten stelligste dat de maatregel is bedoeld om het aantal zaken tegen de overheid terug te brengen. Volgens de minister is het logisch dat veel zaken tegen de overheid worden aangespannen, omdat het gaat om strafzaken.

Verder denkt Dekker dat er in veel gevallen betere oplossingen denkbaar zijn dan een rechtsgang. Hij noemt als voorbeeld een schuldhulpverleningstraject voor mensen die uit hun huis dreigen te worden gezet wegens achterstallige huur. Nu stappen zij nog regelmatig naar de rechter om uitzetting te voorkomen.

