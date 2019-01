Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Sneeuwpop Kornela en de Leenster Kapitein Iglo De Zuid-Koreaanse sneeuwpop Kornela en de Leenster iglo (Foto: myongmyong/Instagram/Eigen foto)

Onze provincie is veranderd in een winterwonderland. En daar genieten wij Grunnegers van. Allemaal op onze eigen manier. Dat en meer in deze editie van Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Doordeweek-boarden In het verleden deden langlaufers al een rondje Noorderplantsoen. Nu namen wakeboarders het plantsoen over.

2) Zuid-Koreaanse Kornela Ook deze Zuid-Koreaanse uitwisselingsstudenten genieten volop van de sneeuw. Ze introduceren 'Kornela, de sneeuwpop uit de Kornoeljestraat'.

3) Klaar voor een duik? Een openluchtzwembad is niet het eerste waar je aan denkt met dit weer. De Papiermolen wil toch alvast even polsen of je in bent voor een duik.

4) Sneeuw in Stad Een witte binnenstad. Dat was voor cartoonist Frans Leroux een bron van inspiratie voor deze fraaie cartoon.

5) Kapitein Iglo Koen uit Leens ging creatief om het de nieuw. Onze eigen kapitein Iglo.

6) Sneeuwruimen op het vliegveld Winterweer of niet, er moet gevlogen worden vanaf Groningen Airport Eelde. Het schoonmaken van de start- en landingsbaan levert mooie kiekjes op.

7) Eerbetoon aan Milko Van het vliegveld onder de rook van Groningen naar de 'rookmagiër', oftewel oud-FC'er Milko Djurovski. Hij wordt door Robert geëerd met een spandoek. Zaterdag te zien in Eindhoven. 8) Smokey blijft slapen We blijven in de rooksferen. Smokey, de mascotte van de brandweer, gaat uit logeren.

9) Bingo Pom, pom, Henk! En Noorderpoort natuurlijk.

10) Familieuitje Over goed bezig gesproken. De familie Van Foreest laat zich volop zien bij een van de grootste schaaktoernooien ter wereld.

11) Hieperdepiep! We sluiten dit elftal aan berichten af met 'onze Arjen'. Gefeliciteerd met je 35ste! Volgend jaar een jarige FC'er?

Rondje Groningen is er iedere doordeweekse dag. Benieuwd wat je allemaal hebt gemist? Check ons archief.