'Het wordt ontzettend koud aankomende nacht'

Haal je elektrische deken maar van zolder, want het wordt ijskoud in de nacht naar donderdag. 'Het wordt ontzetend koud met 10 tot -12 graden vlak boven het sneeuwdek', aldus weervrouw Harma Boer.

Ook op 'waarnemingshoogte' daalt het kwik met gemak tot 7 of 8 graden onder nul. Donderdag wordt een ijsdag met -2 of -3 graden.

Sneeuw, ijzel en regen

De dooi zet vrijdag later op de dag in. 'Sneeuw, ijzel en regen', voorspelt Harma. 'Zaterdag ook nog. Daarna loopt de temperatuur op naar 5 of 6 graden.'

Vanaf zondag is het overdag 2 of 3 graden. 'Er vallen winterse buien en dan dooit het echt.' 's nachts wordt het -2 of -3.