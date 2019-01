Hier kun je vandaag schaatsen

Het is misschien wel de meest gestelde vraag vandaag: waar kun je schaatsen op natuurijs?

We zetten de ijsbanen in onze provincie die open zijn voor je op een rij. Dit doen we op basis van ingestuurde tips en mededelingen op social media of websites van de ijsbanen.

Weet jij ook een ijsbaan die open is, mail ons dan.

- Alteveer, vanaf 10:00 uur

- Appingedam, vanaf 13:00 uur

- Baflo, open voor basisschoolkinderen

- Beerta, vanaf 13:00 uur

- Bellingwolde, vanaf 14:00 uur

- Blijham, vanaf 15:00 uur

- Finsterwolde, vanaf 13:00 uur

- Garmerwolde, vanaf 14:00 uur voor basisschoolkinderen

- Heiligerlee, vanaf 10:00 uur

- Lageland, vanmiddag open

- Lutjegast, om 13:00 uur voor kinderen

- Middelstum vanaf 13:30 uur

- De plas bij de Heemtuin in Muntendam

- Musselkanaal, vanaf 13:00 uur

- Noordlaren, hele dag voor iedereen

- Scheemda, vanaf 14:30 uur voor iedereen

- Stadskanaal, de baan aan de Scheepswerfkade is vanaf 15:00 geopend voor kinderen

- Stedum, hele dag voor iedereen

- Uithuizen, vanaf 13:30 uur

- Uithuizermeeden

- Wagenborgen, vanaf 19:00 uur

- Westeremden

- Wirdum, vanaf 13:00 uur

- 't Zandt

Lees ook:

- Schaatsensliep uit Den Andel draait nu al overuren