Jaarwisseling kost Groninger gemeenten ruim twee ton

Tijdens de jaarwisseling is voor 219.327 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen, zoals prullenbakken, lantaarnpalen en wegen.

Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord langs alle twaalf Groninger gemeenten.

Het is moeilijk te zeggen of er sprake is van een toename, omdat niet alle gemeenten de cijfers van de voorlaatste jaarwisseling kunnen geven.

Oldambt koploper

De meeste vernielingen werden opvallend genoeg niet aangericht in de gemeente Groningen, waar de meeste mensen wonen, maar in de gemeente Oldambt. Daar bedroeg de schade zeker 40.000 euro. In Appingedam leidde de jaarwisseling nauwelijks tot vernielingen.

Straatmeubilair moet het ontgelden

De schade zit hem vooral in verkeersborden die zijn gestolen of door vuurwerk zijn vernield, opgeblazen prullenbakken, kliko's en putten, kapotgeschoten lantaarnpalen, en schade aan asfaltwegen door vreugdevuren.

Verder geven gemeenten als schadeposten op: stortkosten, het vervangen van kliko's, de herstelkosten van gazons, het aanbrengen van zand voor brandbulten, en andere preventieve maatregelen (zoals het weghalen van straatmeubilair). In de cijfers zijn de kosten voor de inzet van de hulpdiensten niet meegenomen.

Overzicht per gemeente:

In Appingedam was de materiële schade bijna nihil, net als vorig jaar. 'Enkele verkeersborden hebben wel schade door vuurwerk, maar hoeven nog niet vervangen te worden. Verder zijn enkele putdeksels opgeblazen, maar die konden gewoon worden teruggelegd', zegt een woordvoerder.

In Delfzijl werd voor 22.400 euro schade veroorzaakt. Dat was iets meer dan vorig jaar, toen oud en nieuw tot een schadepost van 20.065 euro leidde.

Fusiegemeente Groningen rapporteert een schadebedrag van 28.221 euro. Daarbij neemt de 'oude' gemeente Groningen 23.006 euro voor haar rekening, Haren 3.330 euro en Ten Boer 1.885 euro. Een vergelijking met de jaarwisseling van 2017/2018 valt niet te maken. Stad had toen 17.000 euro schade, maar van Haren en Ten Boer zijn de cijfers niet bekend.

In een brief aan de gemeenteraad stelt burgemeester Peter den Oudsten nu onder meer voor om de regels voor carbidschieten en vreugdevuren onder de loep te nemen. Ook komt er een onderzoek naar een centrale vuurwerkshow in de gemeente.

In fusiegemeente Het Hogeland bedroeg de schade dit jaar 31.170 euro. De 'oude' gemeente Eemsmond nam daarbij 15.000 euro voor haar rekening, Winsum 6.000 euro, De Marne 5.650 euro en Bedum 4.520 euro. Cijfers van vorig jaar zijn niet bekend. Volgende week bekijkt de gemeente of er voor de volgende jaarwisseling maatregelen moeten worden genomen.

In Loppersum is tijdens oud en nieuw voor 2.365 euro vernield. 'Dit bedrag is vergelijkbaar met andere jaren', stelt een woordvoerder van de gemeente.

Midden-Groningen

leed dit jaar voor 23.000 euro schade aan gemeente-eigendommen. Inclusief arbeidsloon komt dat zelfs uit op 31.500 euro. 'Gezien de omvang van de gemeente is dat een bedrag waarover je niet mag klagen', meent burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Hij wil komend jaar wel de vreugdevuren aan banden leggen.

In Oldambt zorgt de jaarwisseling steevast voor hoge kosten. Met zeker 40.000 euro is de materiële schade zelfs nog iets hoger dan vorig jaar, toen de schade 35.000 euro was. 'Je merkt dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt, dan zijn de vernielingen ook vele malen groter', stelt wethouder Kees Swagerman. Toch ook een positief punt: er was dit jaar minder asfalt stuk door vreugdevuren.

Tijdens de jaarwisseling werd in Pekela voor zo'n 23.000 euro schade veroorzaakt aan gemeente-eigendommen. Burgemeester Jaap Kuin baalt ervan: 'Zonde geld, daarvoor kan je ook de bibliotheek in Nieuwe Pekela open houden.' Kuin legde eerder al het carbidschieten aan banden, hij wil dat nu ook doen met vreugdevuren.

In de gemeente Stadskanaal veroorzaakten vandalen tijdens de jaarwisseling voor ruim 13.000 euro schade. 'Dat was honderd euro meer dan in 2017/2018', meldt een gemeentewoordvoerder. 'Voor ons is dit geen reden tot extra maatregelen.'

Veendam

leed tijdens oud en nieuw 12.366 euro schade. Dat was minder dan vorig jaar (16.588 euro) en de jaren daarvoor (tussen de 20.000 en 30.000 euro). 'Maar iedere vernieling is nog steeds één te veel', vindt burgemeester Sipke Swierstra. 'De meeste schade is aan afvalbakken en straatnaamborden. Vooral de personeelskosten voor het opruimen enherstellen zijn een behoorlijke kostenpost.'

Fusiegemeente Westerkwartier, op 1 januari ontstaan uit het samengaan van Grootegast, Marum, Leek, Zuidhorn en een deel van Winsum, meldt 12.305 euro aan schade. Cijfers van vorig jaar zijn niet te geven, omdat de oude gemeenten de kosten ieder op een andere manier berekenden.

In Westerwolde werd voor 3.000 euro schade veroorzaakt. Dat was minder dan het jaar ervoor toen Vlagtwedde en Bellingwedde, die in 2018 al fuseerden, 4.000 euro schade rapporteerden.

Lees ook:

- Aantal incidenten rond jaarwisseling in Noorden blijft onverminderd groot

- Winschoten denkt aan vuurwerkvrije zones om schade te beperken

- 'We gaan niet doen alsof alles maar mag in oudjaarsnacht'