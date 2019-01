Maandag spoeddebat over bankje Stadskanaal, 'ophef is overweldigend'

Het spoeddebat over het bankje van Lucas Meijer op de begraafplaats in Stadskanaal is komende maandag. Het debat vindt plaats op verzoek van de oppositiepartijen in Knoal.

Eén van de redenen dat de gemeente van het bankje af wil is dat het op een ongeruimd graf zou staan. Dat is een verrassing voor dochter Coretta Meijer: die zegt nooit iets over dat ongeruimde graf te hebben gehoord.



'Nooit im Frage geweest'

'Dat graf is nooit im Frage geweest. Als de gemeente dat eerder had laten weten, hadden we waarschijnlijk ook wel anders in de discussie gestaan', zegt Meijer. 'De argumenten zijn altijd wildgroei, een gevaarlijke situatie en de regels geweest.'

Het argument van het graf waar het bankje op zou staan verbaasde Meijer dan ook. Dat graf is in de zeven jaar dat er een bankje staat ook nooit te zien geweest. 'In officiële correspondentie met de gemeente is het nooit genoemd. Ik heb het idee dat de gemeente na alle ophef de boel een beetje wilde afzwakken.'



'Ophef overweldigend'

Coretta Meijer noemt de ophef over het bankje overweldigend: 'Ik had nooit gedacht dat het zo veel teweeg zou brengen.'

Haar vader noemt het prachtig: 'Vooral hier plaatselijk. Ik word er veel op aangesproken op straat. Ik ken die mensen niet hoor, maar ik had dat nooit verwacht.'



Petitie

Dochter Coretta noemt de stadsdichters uit onder andere Gouda die gedichten hebben gemaakt over het bankje en de petitie, die inmiddels ongeveer 23.000 keer is ondertekend. 'Zo veel al nu? Dat wist ik niet', zegt ze.

'In een samenleving die toch steeds individualistischer wordt, geeft het een warm gevoel dat het zo leeft. Ik vind het heel mooi dat mensen zich om zoiets kunnen bekommeren.'



Gesprek met gemeente

Volgens Meijer heeft wethouder Lian Veenstra (SP) haar vader inmiddels proberen te bellen. 'Die is nogal doof, dus die heeft de telefoon niet opgenomen. Maar we hebben inmiddels een afspraak gemaakt voor komende vrijdag.'

De familie wil het gesprek met Veenstra 'open' in gaan, maar is het nog steeds niet met de gemeente eens dat aan de regels wordt vastgehouden. 'Die regels zijn er namelijk niet, dat staat ook in mijn bezwaarschrift. Het blijft een beetje vaag en onduidelijk welke regels ze bedoelt op grond waarvan het bankje er niet zou mogen staan.'



Nog geen reactie gemeente

De gemeente Stadskanaal is om een reactie gevraagd, onder andere op de opmerking dat in correspondentie tussen de gemeente en de familie nooit is gesproken over het ongeruimde graf waar het bankje op zou staan. Woensdagmiddag kon de gemeente daarop nog niet reageren.

