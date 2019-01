Vastgoedeigenaar eist kamerverhuurvergunning bij Raad van State

Er is veel meer vraag naar betaalbare zelfstandige jongerenhuisvesting dan naar studentenkamers. Dat betoogde de gemeente Groningen woensdag bij de Raad van State.

Daar diende een rechtszaak over de weigering van de gemeente om in twee straten een kamerverhuurvergunning te verlenen. Het gaat om twee panden in de Brugstraat en Folkingestraat in Groningen.

Koude kermis

Eigenaar Wijnand van Smeden had beide panden al verbouwd voor de kamerverhuur aan studenten, zonder vergunning overigens.

De vastgoedondernemer kwam van een koude kermis toen de gemeente voet bij stuk hield en bleef bij haar verhuurverbod. De advocaat van de gemeente legde woensdag aan de hoogste bestuursrechter van ons land uit dat de gemeente Groningen geen nieuwe onzelfstandige (studenten)kamerverhuur meer wil.

'Appartementen vaak goedkoper'

'Er is een veel grotere behoefte aan betaalbare zelfstandige appartementen en studio's dan aan studentenkamers. Dat is wat de jongeren ook zelf aangeven. Bovendien zijn die goedkope appartementen met huurtoeslag vaak nog goedkoper ook', aldus de advocaat.

Dat er in studentenstad Groningen geen of nauwelijks behoefte is aan studentenkamers, daar keek de staatsraad behoorlijk van op.



'Juist kamertekort'

De advocaat van de kamerverhuurder geloofde er niets van. Volgens hem is er in Groningen juist 'een gigantisch tekort' van tweeduizend studentenkamers en -woningen.

De advocaat van de gemeente ontkende dat en zei dat Groningen de komende jaren zelfs een overschot van zevenhonderd studentenkamers verwacht.

Op dit moment zijn de betaalbare jongerenwoningen en het overschot er nog niet, 'maar we zijn in Groningen als een razende betaalbare woningen aan het bouwen', aldus de gemeente.

'Brugstraat voldoet aan beleid'

Vastgoedondernemer Van Smeden hoopt evenwel dat de Raad van State de kamerverhuurweigering alsnog van tafel veegt. Volgens hem voldoet in ieder geval de kamerverhuur in de Brugstraat aan het oude Groningse kamerverhuurbeleid.

Die schreef voor dat er niet meer dan 15 procent studentenkamers in een straat mochten zitten. Intussen is het beleid aangescherpt en geeft de gemeente helemaal geen kamerverhuurvergunningen meer af. Groningen wil voorkomen dat de vaste bewoners door studenten uit het centrum worden gedrukt.

Uitspraak over enkele weken

Of de Raad van State dat ook zo ziet, blijkt binnen enkele weken uit de uitspraak.