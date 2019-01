Keeper Sergio Padt gaat niet in hoger beroep

FC Groningen-doelman Sergio Padt gaat niet in hoger beroep tegen zijn werkstraf van 50 uur. Dat meldt zijn advocaat Paulien Waninge.

Padt kreeg eerder deze maand een werkstraf opgelegd voor het mishandelen, bedreigen en beledigen van een treinconducteur. Na een verloren wedstrijd van FC Groningen in september kon Padt in de trein geen geldig vervoersbewijs tonen en dat leidde tot een ruzie en een mishandeling. Padt had naar eigen zeggen op een lege maag vier tot zes mixdrankjes gehad na de wedstrijd en was aangeschoten.

Breed uitgemeten in de media

Het Openbaar Ministerie eiste een straf van 70 uur. De politierechter ging hier niet in mee, omdat de zaak volgens hem al breed was uitgemeten in de media. Strafvermindering vond de rechter hierom op zijn plaats.

Zijn advocaat pleitte voor het schuldig verklaren van Padt, maar het ontslaan van rechtsvervolging. Zij vond ook dat hij door de media al genoeg gestraft was.

Wat de werkstraf van Padt precies inhoudt, is nog niet bekend. Via de reclassering krijgt hij een oproep om zich te melden. Dan worden de opties voor een passende werkstraf besproken.

