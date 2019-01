Aanpoten voor maaltijdbezorgers in Stad: 'Beetje begrip zou wel fijn zijn'

Dinsdagavond, 22:14 uur. Een maaltijdbezorger baant zich over het Damsterdiep in Stad met een moeilijk gezicht een weg door de natte sneeuw, die alle kanten opspat. Door het weer rijdt er weinig verkeer, maar voor maaltijdbezorgers gaat het werk gewoon door.

En dat is een dag later ook het geval. 'Nee, ik ben nog nooit op m'n bek gegaan', zegt Martijn zelfverzekerd, terwijl hij met de knokkels van zijn hand op de balie tikt. 'Ja sorry, meteen afkloppen zo'n uitspraak', grijnst hij.

Aanpoten

De 25-jarige student is één van de vele maaltijdbezorgers die de stad rijk is. Ze bepalen vooral in weekenden het straatbeeld, maar ook op druilerige dagen en feestdagen is het volgens hem aanpoten.

'Onze piekmomenten? Als het slecht weer is, je brak bent of de supermarkt nog niet open is', zegt Sophie, die net drie bestellingen klaarzet op de toonbank. Ze heeft de dagelijkse leiding over een broodjeszaak aan de Korreweg waarvoor Martijn de bestellingen aflevert.

Druk

Het is slecht weer. En dus is het druk. De bestellingen volgen elkaar in rap tempo op. 'Je knippert met je ogen en er staan weer drie op de lijst', zegt ze. Ondertussen druppelt ook Sytze binnen om Martijn te helpen met de bestellingen. 'Ik kom net terug van wintersport, dus ben al wat sneeuw gewend.'

Soms ben ik weleens bezorgd als ze met dit weer op pad moeten Sophie - Leidinggevende broodjeszaak

Sophie kijkt Sytze en Martijn na als ze de deur van de zaak achter zich dichttrekken en op hun scooters stappen. 'Soms ben ik weleens bezorgd als ze met dit weer op pad moeten', erkent ze.

De tijdsdruk achter de bestellingen worden voor lief genomen. 'Er zijn mensen die mopperend bellen dat het lang duurt. Vind je het gek met dit weer, denk ik dan. In de zomer hebben die jongens een hele leuke bijbaan, in de winter is het vaak wat lastiger.'

Goed voorbereid

Martijn heeft zich goed voorbereid op het koude weer. 'Ik heb vanochtend twee paar sokken, twee broeken, thermokleding en twee jassen aangetrokken', laat hij zien. Dat er een witte deken van sneeuw over Groningen ligt, deert hem niet. 'Ik rij nu wel iets rustiger dan anders, maar het zijn vooral andere weggebruikers die het je lastig maken met hun rijgedrag.'

Schrijf maar op dat traplopen heel vervelend is voor maaltijdbezorgers Martijn - Maaltijdbezorger

Goedgemutst stapt hij weer op z'n scooter, ditmaal met een flinke lading belegde broodjes in z'n bezorgbox. 'Een bestelling van Vindicat', zegt hij. 'Daar moet ik helemaal naar boven toe. Schrijf maar op dat traplopen heel vervelend is voor maaltijdbezorgers.' Hij start zijn scooter en verdwijnt uit het zicht.

Maatregelen

Bij een pizzaketen aan het Boterdiep, even verderop, werden er dinsdagavond al maatregelen genomen door de sneeuwval. 'We hebben eerder die ochtend al een sneeuwplan en daarna steeds contact met onze bezorgers gehouden. Maar hoe rustig ze ook reden in de sneeuw, sommigen gingen toch nog onderuit', vertelt Krijn (22), één van de medewerkers.

Krijn en zijn collega's houden zich bij de pizzaketen aan een zogeheten sneeuwplan (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)



'Toen hebben we besloten om de website om zes uur maar plat te gooien, waardoor het niet meer mogelijk was om online te bestellen', vervolgt hij. Daardoor zagen diverse Stadjers hun gewenste avondeten aan hun neus voorbij gaan. Wie bereid was om een bestelling zelf af te halen aan het Boterdiep, kon wel gewoon nog terecht bij de pizzaketen.

Door omstandigheden moesten klanten twee uur op hun pizza wachten, dat willen we niet Krijn - Medewerker pizzaketen

Onveilig

'We zijn nog tot zeven uur bezig geweest met het verwerken van alle bestellingen. En geloof me, daar hebben we het flink druk mee gehad', zegt Krijn, terwijl hij een pizzabodem met bloem prepareert.

'Klanten waarvan we de laatste bestellingen hebben verwerkt, moesten door de omstandigheden twee uur op hun pizza wachten. Dat willen we niet, want we staan juist bekend om de snelheid waarmee we leveren. Bovendien is het onveilig voor maaltijdbezorgers.'

Boze reacties

Zolang er sneeuw blijft liggen, wordt elke dag opnieuw bekeken hoe verantwoord het voor maaltijdbezorgers is om op pad te gaan, geeft Krijn aan. Dat dit niet bij iedereen gewaardeerd wordt, zag hij al toen er woensdagochtend boze reacties van klanten op de website van het restaurant stonden. Maar daar kunnen hij en zijn collega's niet zoveel mee. 'Een beetje begrip tijdens deze weersomstandigheden zou wel fijn zijn. Zeker als het buiten -10 is.'

