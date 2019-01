Kleintjes genieten van 'voorleestheater' met ontbijtje

Worden voorgelezen en tegelijkertijd kijken naar een voorstelling over datzelfde prentenboek. Ruim veertig ouders met kinderen kwamen woensdagmorgen naar dit bijzondere voorleesontbijt in het Floreshuis in Stad.

In het hele land zijn woensdag in bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorleesontbijten gehouden. Die zijn het begin van de nationale voorleesdagen, die duren tot en met 2 februari.

Iets extra's

In het Floreshuis wordt iets extra's gedaan om het voorlezen aan jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar te bevorderen. Kinderopvangorganisatie Kids First en het WIJ-team hebben een decor gebouwd, waarin het prentenboek 'Een huis voor Harry' tijdens het voorlezen wordt uitgebeeld. Ook is een doventolk aanwezig.

'We doen dit voor de vijfde keer', vertelt Jessica Coopman van Kids First. 'We beginnen met een ontbijt, waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten en dan kunnen de ouders en kinderen samen genieten van het voorlezen.'

Leuk en spannend

De kinderen in het Floreshuis hebben in ieder geval gesmuld van het ontbijt, het boek en de voorstelling. 'Leuk, maar ook best wel spannend', vonden de meeste kleintjes die met rode wangen en oren zaten te luisteren.

