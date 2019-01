'Zorg aan alzheimerpatiënten wordt onbetaalbaar als we geen genezend medicijn vinden'

Als er geen behandeling wordt gevonden voor de ziekte alzheimer dan wordt de zorg uiteindelijk onbetaalbaar.

Dat zegt wetenschappelijk directeur Peter Paul de Deyn van het Alzheimer Centrum Groningen. Er zijn straks volgens hem simpelweg te veel mensen met alzheimer en te weinig werkenden die de kosten voor de zorg kunnen ophoesten.

In Groningen leefden vorig jaar 9300 mensen met dementie (waaronder alzheimer); naar verwachting zijn dat er in 2040 17.000. 'Het moet absoluut tot een genezende behandeling komen voor deze aandoening.'

Hoopvol onderzoek

Donderdag tekenen het UMCG en Alzheimer Nederland een vijfjarig samenwerkingsverband. Daarmee krijgt het Groningse ziekenhuis erkenning als het vijfde alzheimercentrum van Nederland.

Het is niet alleen de plek waar patiënten terecht kunnen, wetenschappers doen er ook onderzoek. Volgens De Deyn is de ziekte alzheimer in de toekomst te genezen. 'We hebben al bepaalde behandelingen die zeer beloftevolle resultaten hebben gegeven.'

Zieke hersenen

Bij Alzheimer gaat er in de hersenen iets mis. Wetenschappers hebben ontdekt dat het vaak gaat om problemen met bepaalde eiwitten. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat cellen niet voldoende voedingsstoffen krijgen of dat cellen niet meer met elkaar kunnen communiceren.

Ook kunnen er ontstekingen zijn in de hersenen. Daar doen Groningse wetenschappers onderzoek naar, bijvoorbeeld met dierproeven waarin geprobeerd wordt de ontstekingsmechanismen af te remmen. 'We vormen het mekka wat dat betreft.'



Het zijn niet alleen medicijnen waar ze onderzoek naar doen; er is ook meer praktisch onderzoek. Tot wanneer kan een alzheimerpatiënt autorijden bijvoorbeeld, hoe lang kan iemand over zijn eigen financiën beslissen en wat kan iemand doen aan zijn leefstijl om alzheimer te voorkomen?

Er is geen alternatief dan het vinden van een doorbraak in termen van behandeling Peter Paul de Deyn - directeur Alzheimer Centrum Groningen

Oorzaken

Dat leefstijl een rol speelt, staat voor onderzoekers vast, net als erfelijkheid. Steeds duidelijker wordt dat ook andere ziektes verband houden met alzheimer, zoals hart-en vaatziekten. Daar doen Groningen en Rotterdam samen onderzoek naar. Door die ziektes aan te pakken zou alzheimer voorkomen of op zijn minst uitgesteld kunnen worden.

Minder en toch meer

Volgens De Deyn levert het aanpakken van gerelateerde ziekten nu al duidelijke winst op. 'Het aantal nieuwe gevallen van dementie is in bepaalde leeftijdsgroepen procentueel aan het verminderen.' Dat is alleen niet zo zichtbaar door de vergrijzing: er komen simpelweg te veel ouderen bij om een daling te zien. 'Daardoor neemt het aantal personen met dementie absoluut wel toe.'

Noodklok

Reden voor De Deyn om meer geld voor onderzoek naar dementie te verlangen. Want die staan in geen verhouding tot de gelden die naar bijvoorbeeld kankeronderzoek gaan, zegt hij. En dat terwijl dementie wel een zware last is voor zowel de patiënt als de samenleving. 'Er is geen alternatief dan het vinden van een doorbraak in termen van behandeling.'

