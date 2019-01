Wie betaalt die gebroken pols door jouw spekgladde stoepje?

Heb jij vanmorgen je stoep sneeuwvrij gemaakt? Nee? En wat nu als iemand voor jouw huis uitglijdt en gewond raakt? Ben jij dan aansprakelijk of niet?

Om te beginnen is het niet verplicht om je eigen stoepje schoon te vegen. Tot 2007 was dit wel zo, maar door een wetswijziging is dit niet langer het geval. In landen zoals België en Frankrijk ben je nog wel verplicht om je eigen stoep sneeuwvrij te houden.

Gevaarzetting

Maar ben je dan wel aansprakelijk als er iets gebeurt op jouw spekgladde stoepje? 'In principe niet', zegt advocaat verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht Maaike de Vries. 'Een uitzondering is wat wij noemen 'gevaarzetting'. Stel: het is midden in de winter en je gaat je auto wassen, waardoor een ijsbaan ontstaat. Dan zou je wel aansprakelijk kunnen zijn voor de gevolgen.'

En bedrijven?

Bij bedrijven zijn de regels strenger dan bij particulieren. 'In een vrij recente zaak heeft de Hoge Raad nog beslist dat een bedrijf zijn best moet doen om zijn eigen straatje schoon te houden', vertelt De Vries. 'Maar', voegt ze eraan toe, 'van een consument mag wel verwacht worden dat hij uitkijkt waar hij loopt.'

'Maatschappelijk gezien vind ik het trouwens wel nodig dat we een beetje op elkaar letten', besluit De Vries. Waaraan ze lachend toevoegt dat ze zelf haar stoepje ook niet heeft schoongeveegd.