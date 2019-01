Clubs aan Langeleegte gaan gezamenlijk de sponsormarkt op

De gebruikers van sportcomplex De Langeleegte gaan gezamenlijk opereren om de grotere bedrijven in Veendam als sponsor aan zich te binden.

Om dit te realiseren, hebben ze een gezamenlijke stichting opgezet. De sportclubs Veendam 1894, wielervereniging Stormvogels en Judoschool Veendam denken zo meer sponsorinkomsten te genereren.

Meer mogelijkheden

'Zo krijgen we meer mogelijkheden', zegt voorzitter Theo Woldhuis van Veendam 1894. 'Bedrijven kunnen ons zo gezamenlijk ondersteunen en krijgen ook een sponsoruiting op het hoofdgebouw van stadion de Langeleegte.'

De clubs moesten langere tijd onderkennen dat het individueel benaderen van met name grotere bedrijven niet altijd zijn vruchten afwierp. Om te voorkomen dat de drie verenigingen achter elkaar in de rij zouden staan bij hetzelfde bedrijf, is besloten samen te werken.

Initiatief van de gemeente

'Het gaat met name om de grotere bedrijven in Veendam en omstreken', zegt Woldhuis.

'Het initiatief kwam van de gemeente Veendam, die ons voorstelde om hierover eens met elkaar van gedachten te wisselen. Alle partijen stonden achter dit idee. En de verdeling van inkomsten is goed vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting, zodat we hier geen discussie over zullen krijgen. Dat gebeurt namelijk op basis van grootte van de verenigingen.'

Woldhuis geeft aan dat de stichting niet alleen de grotere bedrijven wil binnenhalen, ook gaat de stichting kijken of er grotere evenementen in en rondom het stadion kunnen worden georganiseerd.

Voetbalopera

'Dat is wel de bedoeling', aldus de preses van de voetbalclub. 'Komende zomer vindt de voetbalopera plaats, in het kader van het 125-jarig bestaan van Veendam 1894 organiseren we de Henk Nienhuis bokaal, een jeugdtoernooi voor dames. Hopelijk kunnen we dat met z'n drieën uitbouwen in de toekomst.'

