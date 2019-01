Nog dertig meter laswerk te gaan voor het aardbevingsmonument

Het schiet al aardig op met het aardbevingsmonument van de Stichting Meent van der Sluis. Het kunstwerk ligt in delen bij de Stichting Metaal- en Scheepsbouwopleidingen in Groningen, waar leerlinglassers het in elkaar lassen.

'Het Andere Monument' wordt de tegenhanger van de bekende Gasmolecule langs de A7 bij Kolham. 'Die is gemaakt om de gaswinning te vieren. Dit beeld laat zien dat het niet alleen maar fijn is, dat gas', stelt Piter Bergstra, voorzitter van de Stichting Meent van der Sluis.

De inmiddels overleden Van der Sluis was er in de jaren negentig van overtuigd dat er een verband bestond tussen de aardbevingen en de gaswinning, maar zijn opvattingen werden weggehoond door de NAM.

Gebarsten baksteen

Het monument is ontworpen door Karel Buskes. 'Het beeld wordt straks een ding van verroest staal, in de vorm van een baksteen die overeind staat en waar een scheur doorheen loopt', beschrijft Bergstra.

Overdag schijnt er daglicht doorheen, 's avonds en 's nachts kunstlicht. 'En dan zie je alleen nog maar die scheur. Heel mooi', aldus Bergstra.

Blij met leerlinglassers

Leerlinglasser Amir is een van de studenten die het beeld in elkaar last. 'Leuk om aan dit aardbevingsmonument te werken', zegt hij.

Bergstra is blij met de studentlassers: 'Fantastisch dat zij dit willen doen. Het is voor hen een maatschappelijk project. Maar voor ons is dit ook veel goedkoper. Want we moeten het geld voor dit monument bij elkaar sprokkelen.'

Paar duizend euro nodig

Het aardbevingsmonument kost namelijk 230.000 euro. Hoewel de stichting Meent van der Sluis afgelopen najaar aangaf de financiering rond te hebben, blijkt dit nu toch nog niet helemaal het geval.

'We hebben nog een paar duizend euro nodig. We hopen dat mensen die ons project een warm hart toedragen, nog een beetje willen geven', zegt Bergstra. De NAM, Gasunie en GasTerra betalen de helft van de kosten van het beeld.

In mei onthuld

Het is de bedoeling dat Het Andere Monument in mei wordt onthuld. Het komt te staan langs de A7, bij hectometerpaal 208, ter hoogte van Westerbroek. Al moeten Amir en zijn collega-lassers dan nog wel een beetje doorwerken; er is nog een slordige dertig meter laswerk te gaan.

