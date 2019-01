Burgemeester Rika Pot: 'Dit is het dan, Oldambt was een mooie toegift'

'Ik moest mijzelf de afgelopen dagen wel een paar keer toespreken', geeft waarnemend burgemeester Rika Pot eerlijk toe. 'Maar dit is het dan, ik moet leren loslaten.'

Vanavond neemt Pot afscheid van de gemeente Oldambt. Het is haar laatste klus als burgemeester. 'Oldambt was een mooie toegift. Ik moet niet nog een jaar doorgaan, dan blijf je bezig.'

Niemand groette

Pot werd op 14 juni vorig jaar benoemd als waarnemer. Daar waar zij in Appingedam en de voormalige gemeente Ten Boer op straat herkend en begroet wordt - Pot was in beide gemeenten jarenlang burgemeester -, hadden de inwoners van Oldambt geen idee van haar bestaan.

'Ik was een onbekende. Als ik over straat liep, werd ik helemaal niet begroet. Dat was ik niet gewend, haha. Maar na de zomervakantie sloeg dat om. Dan heb je contact, ook in gewone situaties. Dat zorgt ervoor dat je binding krijgt met mensen.'



Oldambtsters zijn temperamentvolle mensen, hier zit veel energie en trots Rike Pot - Afzwaaiend burgemeester Oldambt

Feeling met gebied

En binding krijgen met de inwoners, dat is volgens Pot van groot belang in een gemeente als Oldambt. 'Oldambtsters zijn temperamentvolle mensen. Hier zit veel energie en trots. Dat betekent dat je feeling moet hebben met het gebied. Dat is denk ik wel goed gegaan.'

Pot blikt terug op een mooie periode in de gemeente. 'Oldambt heeft alles. Hier zit van oudsher een eigen leven. Het zijn allemaal plaatsen met een eigen dynamiek en geschiedenis. Het is ook niet voor niets dat hier een dependance van het Dagblad van het Noorden zit.'

Grootste uitdaging



Volgens Pot is Oldambt klaar voor de toekomst. Maar dat betekent niet dat er niks te doen staat. De grootste uitdaging volgens haar: grip krijgen op het sociale domein.



'Die grote uitgaven moeten er niet voor zorgen dat andere ontwikkelingen worden opgeslokt. Maar Oldambt is goed bezig, bijvoorbeeld met werk- en leerbedrijf Afeer. Dan zie je dat een groot deel van de bevolking een mooie opstap heeft om te integreren in de maatschappij.'



Het Winschoter uitgaansgebied staat op een breekpunt Rike Pot - Afzwaaiend burgemeester Oldambt

Breekpunt Marktplein

Ondertussen moet de gemeente goed gefocust blijven op het uitgaansgebied, het Marktplein in Winschoten. 'Dat staat op een breekpunt', zegt Pot. Zij heeft onlangs twee kroegen gesloten. Een omdat de kroeg geen vergunning heeft aangevraagd, de ander omdat er onregelmatigheden zijn geconstateerd, zoals alcohol schenken aan minderjarigen.

Pot: 'Er moet gebouwd worden aan een mooi uitgaansleven, zonder afleiding van lachgasballonnen en drugsgebruik. Als je niks doet ga je de verkeerde kant op, dus je hebt elkaar nodig.'

Wat nu?



Het zijn onderwerpen waar Pot zich niet meer mee gaat bemoeien. Pot gaat zich bezighouden met maatschappelijke organisaties, vaker wandelen en het fotograferen weer oppakken. 'En ik moet leren loslaten', grapt ze.

Pot levert vanavond haar ambtsketen in, opvolger Cora-Yfke Sikkema krijgt die dinsdagavond omgehangen. 'Zij heeft er heel veel zin in. Cora-Yfke heeft veel ervaring en humor. Dat zie ik wel goed komen.'

