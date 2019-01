'Niemand hoeft op straat te zijn' tijdens ijskoude nacht

Het wordt koud komende nacht. Dermate koud dat in Groningen actief wordt gezocht naar mensen die buiten slapen. 'Niemand hoeft op straat te zijn', zegt Daniel Matulessy van de nachtopvang van Het Kopland.

In de opvang is plek voor vijftig mensen. Gemiddeld is de helft van de plekken bezet. 'We weigeren niemand', zegt Matulessy.

Gevoelstemperatuur

Nu de gevoelstemperatuur onder de -10 komt te liggen, stimuleert Het Kopland daklozen om naar de opvang te komen. 'Maar ze moeten wel uit eigen beweging deze kant opkomen.'

Levert het gevaar op voor zijn gezondheid, dan wordt hij naar ons gebracht Daniël Matulessy - Het Kopland

'Een forensisch arts van de GGD bekijkt op locatie of het onderkomen van de persoon verantwoord is. Mocht dat het geval zijn, dan mag hij gebruik blijven maken van zijn onderkomen', legt Matulessy de werkwijze uit. 'Levert het gevaar op voor zijn gezondheid, dan wordt hij naar ons gebracht.'

Sancties vervallen

Restricties op basis van het verleden zijn er niet. Matulessy: 'Alle sancties komen te vervallen als het zo koud is. Drie slapers kunnen we vanwege extreme agressie hier niet in huis hebben. Voor onze veiligheid en de slapers. Voor hen is wel een andere locatie beschikbaar. Niemand hoeft op straat te zijn.'