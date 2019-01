Groningse rapper Colin Mooijman 'rockt' in Paradiso

Het is bijna zover: rapper Colin Mooijman uit Stad staat woensdagavond in de finale van Art Rocks. Samen met zeven andere finalisten treedt hij live op in poptempel Paradiso.

Art Rocks is bedoeld om meer jongeren naar het museum te trekken door muziek te maken over kunstwerken. Mooijman koos voor het schilderij Thalheim van Hermann Markard in het Drents Museum. Het kunstwerk inspireerde hem tot het schrijven van het nummer 'Het is goed zo' en daarmee bereikte hij de finale van Art Rocks.

Spanning in de pokkel

Mooijman net zijn soundcheck in Paradiso gehad. 'Dan kijk je de zaal in en weet je: dit is echt een droom die uitkomt.'

De Stadjer is niet heel erg zenuwachtig. 'Ik voel natuurlijk wel wat spanning in de pokkel', zegt hij. 'Maar mijn ouders komen en een paar goede vrienden. Ik ben eigenlijk helemaal niet met die wedstrijd bezig. Er zijn acht finalisten, dus ik heb een kans van één op acht om te winnen. Ik ben wel de enige met een Nederlandstalig liedje', constateert de Groninger.

Videoclip met Peter Faber

Eigenlijk heeft Mooijman zijn prijs al binnen: een videoclip met acteur Peter Faber. En natuurlijk het optreden in Paradiso.

