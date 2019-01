Zeldzaam Fries roodbontvee gered van het slachthuis

Door de aangescherpte fosfaatregeling leek het einde verhaal voor tachtig Friese roodbontkoeien van Sandra en Harald Woldring uit Haren. Maar er is goed nieuws: de koeien mogen blijven.

Het stel runt samen een melkveehoudersbedrijf aan de Hoornsedijk in Haren. In totaal houden ze 160 stuks van de authentieke en zeldzame Friese koeiensoort.

Vrijstelling

Het boerenkoppel uit Haren had tot voor kort onvoldoende fosfaatrechten om alle dieren te kunnen houden.

Inmiddels hebben ze een vrijstelling gekregen van de overheid: 'We hebben ons aangemeld voor de knelgevallenregeling. Dat betekent dat we hebben aangegeven dat we zieke koeien hebben. Dit is nu goedgekeurd', vertelt Sandra Woldring opgelucht.

Bijna einde verhaal

Als het koppel de uitzondering niet had gekregen, had het waarschijnlijk het einde betekend voor hun bedrijf.

'We zijn heel erg trots dat we nu kunnen doorgaan. We zijn een van de laatsten zijn die dit soort koeien mogen houden. We hebben het wel over een sterk bedreigde diersoort.'

Andere rechtszaak

De kous is volgens Woldring nog niet af, want er loopt nóg een rechtszaak. 'We willen ons bedrijf uitbreiden. Volgens het fosfaatreductieplan mag dat op dit moment niet. Daar wachten we nog de uitkomsten van uit.'

