SodM: minister en gemeenten moeten verantwoordelijkheden regelen Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Foto: Bart Maat/ANP)

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en de Groningse bestuurders moeten zo snel mogelijk afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden. Anders lukt het niet om tempo te krijgen in de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) roept de betrokken politici op daarover snel spijkers met koppen te slaan. Gesprek in Den Haag Deze donderdag praten bestuurders van provincie en gemeenten met Wiebes in Den Haag over de versterking. Die verdeling van rollen en bevoegdheden is onder meer onderwerp van gesprek. Rollen Het moet volgens Kockelkoren voor iedereen duidelijk worden hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld. 'Wat mag een gemeente zelf doen? Hoe gaan knelpunten opgelost worden? Welke autonomie krijgt de regio om de versterking uit te voeren?, somt de hoogste baas van het SodM op. 'Daar zijn allemaal nog geen heldere afspraken over vastgelegd.' Noodzakelijk Kockelkoren hoopt dat er snel duidelijkheid komt, omdat het volgens hem noodzakelijk is om de versterking op tempo te krijgen en te houden. 'Als er geen heldere afspraken zijn, dan krijg je bij de eerst hobbel - en die gaan natuurlijk komen - meteen een lange discussie', zegt Kockelkoren. 'Lange discussies kunnen we niet gebruiken. Afspraken zijn nodig om vaart te maken en er in te houden.'