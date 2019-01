Burgemeester over Shell-interview: 'Het woord hoofdrol is niet goed gekozen'

Burgemeester Peter den Oudsten vindt dat hij niet had moeten zeggen dat Shell een hoofdrol zou krijgen in de Groninger energietransitie.

'Het is inderdaad niet zo goed gekozen. Ik bedoelde dat Shell niet alleen iets moeten halen, zoals dat ging, maar dat ze ook iets moeten brengen. Dat is waarom ik het woord hoofdrol heb gebruikt'.

Spoeddebat

Dat zei de burgemeester in het spoeddebat dat woensdagmiddag is gehouden naar aanleiding van het Shell-interview dat de burgemeester had gegeven aan het eigen magazine van het olieconcern. Enkele uitspraken in het gewraakte interview schoten bij de partijen SP en Stad en Ommeland in het verkeerde keelgat, daarom riepen ze de burgemeester in een spoeddebat op het matje.

'Niet alleen halen, maar ook brengen'

SP en Stad en Ommeland wilden in debat met de burgemeester omdat Den Oudsten in het magazine van Shell liet optekenen dat het oliebedrijf een hoofdrol moet hebben bij de Groninger energietransitie. Den Oudsten vindt dat het oliebedrijf alle gaswinning gerelateerde schade moet vergoeden. Maar hij vindt ook dat de hoofdaandeelhouder van NAM hun kennis moet inzetten. 'Als je hier in het verleden veel haalde, zal je nu en in de toekomst ook veel moeten brengen, aldus de burgemeester van Groningen in het bewuste Shell interview. Hij denkt dat Shell ook een rol zou kunnen spelen in de economische ontwikkeling van de stad en regio.

Betalen

'Waarom zou je als burgemeester van Groningen nog willen meewerken aan een interview van Shell?', vraagt Jimmy Dijk zich af. De SP wil het olieconcern zo snel mogelijk buitenspel zetten. 'De brandweer vraagt de pyromaan ook niet hoe hij de brand moet blussen. De NAM en daarmee de Shell hebben slechts één taak: betalen.'

Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland steunt de woorden van de SP. 'Het is voor ons onbestaanbaar dat Shell een rol gaat krijgen binnen de energietransitie.'

Shell moet helpen opbouwen

Peter den Oudsten (PvdA) blijft achter zijn woorden staan. 'Ik vind dat ze een boel ellende hebben veroorzaakt. Dat moeten ze afwikkelen, maar ze moeten ook een keer wat terugdoen. Ik zou het verdrietiger vinden als Shell na het veroorzaken van de schade met de staart tussen de benen zou vertrekken.'

Twijfels

De burgemeester laat wel weten dat hij heeft getwijfeld over het geven van een interview aan het magazine van Shell. 'Je kan je afvragen of ik het juiste medium heb gekozen', maar Den Oudsten is van mening dat hij dat wel heeft gedaan. 'Het blad heeft een breed lezerspubliek het is dus denk ik goed dat men een geluid uit de regio hoort.'

De aanvragers van het debat krijgen echter geen raadsmeerderheid achter hun opvattingen rondom het interview. De naderende coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en GroenLinks zien geen kwaad in het interview.

Nieuwe coalitie is tevreden

'Er hoeft geen mea culpa van de burgemeester te komen', aldus partijgenoot Carine Bloemhoff (PvdA). 'We kunnen het ons niet veroorloven geen gebruik te maken van de kennis die er is bij Shell', aldus debuterend raadslid Brandsema (ChristenUnie). 'Maar alleen als de Shell de verantwoordelijkheid neemt voor de versterking.' D66 ziet vooral een zorgvuldige burgemeester terug in het interview. 'Hij geeft duidelijk aan dat de Shell ook mede verantwoordelijk is voor de verduurzaming in onze provincie', aldus Koosje van Doessen. GroenLinks valt Den Oudsten niet af, maar vindt de kop van het artikel wel 'ongelukkig'. 'Wij staan volledig achter wat de burgemeester in het artikeltje genoemd heeft.'

Lees ook:

- Spoeddebat over Shell-interview burgemeester Den Oudsten