Eis: opnieuw tbs-verlenging in badkamermoord

Krish J., de man die veroordeeld is voor de moord op Varscha Mohansingh in 2002, hoorde opnieuw tbs-verlenging eisen. Hij wurgde het meisje uit Wildervank en liet haar achter in de badkuip.

Varscha's familie op de publieke tribune kon de emoties niet bedwingen. Haar moeder begon te schreeuwen toen de advocaat van J. het woord nam. Na de zitting deed ze hetzelfde.

De kans dat Varscha's moeder de moordenaar van haar kind binnenkort tegenkomt, is nihil. De officier van justitie eiste naast een jaar verlenging van de tbs ook een gebiedsverbod voor Veendam en omstreken tegen J.

Badkamermoord

Varscha's broertje en zusje troffen hun veertienjarige zus in 2002 dood aan in de badkuip, toen ze tussen de middag uit school kwamen om een boterham te eten. Al vrij snel kwam J., een familievriend, in beeld als verdachte. Na DNA-onderzoek werd hij definitief aangehouden en uiteindelijk veroordeeld tot tien jaar cel en tbs. Die behandeling is in 2008 gestart.

Het is de eerste keer dat een jaar verlenging wordt geëist, in plaats van twee. Eerder had J. ook dwangverpleging opgelegd gekregen, maar ook dat wordt nu, als het aan de advocaat en de officier ligt, omgezet in de mildere variant tbs met voorwaarden.

Verstandelijke beperking

Het gaat goed met J., die zelfstandig woont en een betaalde baan heeft voor 32 uur per week. Wel heeft hij nog begeleiding nodig voor zijn persoonlijkheidsproblematiek en zijn verstandelijke beperking. Volgens de officier van justitie staan 'alle seinen op groen om de tbs binnen afzienbare tijd te beëindigen.'

Over twee weken doet de rechter uitspraak.

