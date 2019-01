Trein naar Stadskanaal dichterbij dan ooit: 'We werken er knoeperhard aan'

Het provinciebestuur is dichtbij een positief besluit over de terugkeer van de personentrein tussen Veendam en Stadskanaal. Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper.

'Er is een positieve houding en die hopen we door te zetten', zegt Gräper.

Volgens haar zit het heractiveren van de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal nog op twee dingen vast. Ze moet met het ministerie van Infrastructuur en Milieu de beheer- en onderhoudskosten afstemmen. Ook is ze dicht bij een akkoord met museumspoorlijn STAR, de eigenaar van de grond tussen Veendam en Stadskanaal.

Nu of nooit

De VVD en de ChristenUnie willen van Gräper weten hoe het college staat tegenover de oproep van de gemeente Stadskanaal. Burgemeester Froukje de Jonge (CDA) stuurde in december een brief met de oproep: 'Nu of nooit voor trein naar Stadskanaal.'

ChristenUnie-Statenlid Fredric Geijtenbeek wil dan ook weten of een besluit over de spoorlijn nog aan bod komt in de laatste inhoudelijke Statenvergadering van 13 maart.

Gräper zegt dat niet te kunnen garanderen.

Geen beloften

'Het zou bonus zijn als het lukt', aldus de D66-bestuurder. 'Over zeven weken is de laatste Statenvergadering. Ik kan mij voorstellen, gezien een ordentelijke procedure dat we dan binnen een a twee weken een besluit zouden moeten nemen. Ik kan daar geen beloften over doen.'

Wel durft Gräper te verzekeren dat er voor het einde van deze Statenperiode naar alle waarschijnlijkheid een positief besluit volgt.

Gräper onderhandelt namens het provinciebestuur met spoornetbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, museumspoorlijn STAR en de gemeente Stadskanaal. Ze gaf eerder aan het een 'enorm complex' dossier te vinden, gezien de 'grote tegenstrijdige belangen.'

Met de 'positieve houding' is de trein nu heel dichtbij. 'We werken er knoeperhard aan.'

Bepaalde prijs

Onder andere museumspoorlijn STAR als eigenaar van de grond toonde zich de afgelopen periode een stevige onderhandelaar. STAR-voorzitter Pieter Hofstra (oud-VVD Kamerlid) zei daarover eerder dat hij een bepaalde prijs in zijn hoofd heeft: 'Ik zeg niet welke prijs, maar daar moeten we afspraken over maken.'

Op de vraag van VVD'er Laura Dijkstra hoe het provinciebestuur tegenover het doortrekken van de trein naar Emmen staat, is het antwoord van Gräper eveneens positief.

'Het is nog lang niet zover, maar ook daar zijn wij voor.'

