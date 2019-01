Deel dit artikel:













Lees terug: Europees avontuur Donar ten einde na forse nederlaag tegen Sassari Spelsituatie in het duel tussen Sassari en Donar (Foto: RTV-Noord/Karel-Jan Buurke)

Donar is er niet in geslaagd om het Europese avontuur na woensdagavond nog levend te houden. Op Sardinië was Dinamo Sassari met 97-74 te sterk voor de ploeg van coach Erik Braal.

De Groningers stonden bij rust al met 43-29 achter. De gasten plaatsen nog een uitstekende run aan het begin van het derde kwart en kwamen terug tot 45-42, maar daarna drukte Sassari nog een keer het gaspedaal is en was het duel gespeeld. Hierdoor is de laatste poulewedstrijd tegen AEK Larnaca van volgende week woensdag 30 januari alleen nog voor de eer. Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: