Live: Donar meteen op fikse achterstand tegen Sassari: 16-8

Donar staat vanavond voor een cruciale wedstrijd in de tweede ronde van de FIBA Europe Cup. De ploeg van coach Erik Braal speelt nu op Sardinië tegen Dinamo Sassari.

De heenwedstrijd in MartiniPlaza ging met 78-84 verloren. Omdat in de eindstand het onderlinge resultaat de doorslag geeft moet Donar, dat met vier punten een punt achterstaat op Sassari, in een ideale situatie vanavond met zeven punten of meer van de Italianen winnen. Koploper is het ongenaakbare Varese dat eerder vandaag al met 59-74 uit bij AEK Larnaca won en op acht punten staat.

Laatste zestien?

Als dat lukt, winst en minstens zeven punten verschil, passeert Donar Sassari in de stand en kan bij winst in de laatste groepswedstrijd, thuis tegen hekkensluiter AEK Larnaca, de laatste zestien bereikt worden. Een zware taak want Sassari is een topteam dat onder andere de laatste vijf duels in de eigen Serie A won.

Livestream en blog

Thomas Koenis doet niet mee bij de gasten, hij heeft teveel last van een polsblessure. Lukt het Donar om een goede uitgangspositie te verwerven voor de laatste groepswedstrijd of hangt het Europese avontuur van de Groningers na vanavond aan een zijden draadje? Volg het duel via onderstaande livestream en liveblog: