Donar uitgeschakeld in Europe Cup na ruime nederlaag op Sardinië

Het Europese avontuur van Donar voor dit seizoen is, op een wedstrijd tegen AEK Larnaca na, ten einde. De uitwedstrijd tegen Dinamo Sassari ging woensdagavond met 97-74 verloren terwijl een zege met minstens zeven punten verschil vereist was.

Hierdoor kunnen de Groningers in hun laatste thuiswedstrijd, volgende week woensdag tegen de Cyprioten, Sassari niet meer achterhalen. Varese en Sassari gaan in een onderling duel uitmaken wie de poulewinst in groep K voor zich op gaat eisen. Alleen de nummers één en twee gaan door naar de achtste finales.

Sterke Pasalic

De Italianen waren duidelijk een maatje te groot voor Donar. Bij rust was het 43-29 in het voordeel van Sassari. Drago Pasalic zorgde ervoor dat de gasten toch nog een beetje in het spoor bleven met dertien punten in de eerste twintig minuten.

Inhaalrace

Donar plaatste een sterke inhaalrace aan het begin van het derde kwart en kwam terug tot 45-42. Daarna besefte Sassari dat ze het niet op halve kracht redden en ging weer volledig de strijd aan. Toen was het snel over met het Groningse verzet. Na dertig minuten basketbal stond het 70-49.

De eer

In het laatste kwart consolideerden de Italianen het verschil en kwamen de gasten niet meer in de buurt van een stunt. Topscorer aan de kant van de gasten was Drago Pasalic met achttien punten, Lance Jeter was goed voor zeventien punten. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen AEK Larnaca staat nu alleen nog de eer en wedstrijdpremie op het spel.

Toch achterdeurtje?

De enige manier voor Donar om toch nog door te gaan in Europa zou kunnen liggen in het feit dat teams die uitgeschakeld worden in de Champions League niet verder willen in de Europe Cup. Dan komen de beste nummers drie alsnog in aanmerking voor de achtste finales. Dit is echter een puur theoretische mogelijkheid.

