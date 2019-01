Politie zoekt fotograaf rode damesfiets in vermissingszaak Harenaar (update)

De politie is op zoek naar een man die zaterdag een foto heeft gemaakt van een rode damesfiets met geblokte fietstassen aan de Noorddijkerweg in de stad Groningen.

De fiets stond destijds geparkeerd aan het wandelpad langs de weg, maar is hier vervolgens niet meer teruggevonden.

De desbetreffende fotograaf heeft mogelijk belangrijke informatie over de vermissing van de 72-jarige Harenaar Robert Huter. Vóór zijn vermissing op zaterdag 29 december vertrok Huter namelijk op een rode Batavus-damesfiets. Wat er daarna is gebeurd, is onduidelijk.

Papiertje

De fotograaf van de rode fiets was in het gezelschap van een vrouw en twee kleine kinderen. De man gaf ook een papiertje aan een vrouwelijke voorbijganger, waar 'fysiopraktijk MFT De Woldstreek' op stond genoteerd.

Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie, door te bellen naar 0900-8844.

Dag van de rode fiets

Hein Bloemink van Haren de Krant roept iedereen op uit te kijken naar de rode fiets van Huter en heeft donderdag daarom uitgeroepen tot 'dag van de rode fiets'. De rode fiets waarop Huter vertrok had zwarte fietstassen, met een dambordmotief.

'We vragen iedereen of hij één minuut wil besteden aan het kijken naar fietsen. En of ze dan de rode damesfiets met de fietstassen met dambordmotief zien staan.'

