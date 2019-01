Acht verdachten in Winschoter misbruikzaak voor de rechter

Michel M. (46) uit Winschoten is in juni al veroordeeld voor het stelselmatig misbruiken en uitlenen van zijn nichtje van dertien, maar donderdag en vrijdag krijgt de omvangrijke misdaadzaak een vervolg.

Acht andere mannen staan namelijk terecht voor het misbruiken van hetzelfde meisje. M. werd in juni vorig jaar veroordeeld voor mensenhandel, het vervaardigen van kinderporno en ontucht. De mannen worden van dezelfde feiten verdacht. Zij kregen het meisje via M. aangeboden voor seks.

Vertrouwenspersoon

M. wierp zich in 2015 bij het meisje op als betrouwbare oom. Het meisje kon wel een vertrouwenspersoon gebruiken: ze had een moeilijke jeugd achter de rug en woonde niet meer bij haar moeder.

Minstens honderd keer verkrachtte M. zijn nichtje uiteindelijk, nadat hij haar had ingepalmd en overgehaald drugs te gebruiken. Hij leende haar ook uit aan bekenden, in ruil voor filmpjes. In juni 2017, twee jaar nadat de seksuele handelingen begonnen waren, durfde ze naar de politie te stappen.

Niet alleen misbruik van M.'s nichtje wordt de acht verdachten ten laste gelegd, maar ook het filmen van de seksuele handelingen komt in de rechtszaal aan bod. Justitie heeft twee dagen uitgetrokken om de mannen aan de tand te voelen.

Topje van de ijsberg

Deze acht, die uit het hele land komen, zijn slechts het topje van de ijsberg. Justitie vermoedt dat er meer mannen zijn die misbruik hebben gemaakt van het kind. Een groot aantal filmpjes is achterhaald om onderzoek te kunnen doen naar de zaak. Oom M. was de spil in dit netwerk: hij wilde per se filmpjes hebben van dit misbruik. De rechtbank veroordeelde hem tot acht jaar en tbs met dwangverpleging.

M. moet het meisje een ton aan smartengeld betalen. Of de acht anderen ook een schadevergoeding moeten ophoesten, zal donderdag en vrijdag blijken.