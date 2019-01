Deel dit artikel:













Braal: 'Elk klein foutje van ons wordt afgestraft' Donar-coach Erik Braal ziet de nederlaag aankomen, op de voorgrond zijn Italiaanse collega Esposito (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

Donar-coach Erik Braal was realistisch na de 97-74 nederlaag tegen Sassari en daarmee de uitschakeling van zijn ploeg in Europees verband. 'We liepen vanaf het begin achter de feiten aan, ons spelniveau was teleurstellend.'

Braal wist dat zijn ploeg alleen een kans maakt als Donar gedurende veertig minuten goed speelde en dat lukte niet. 'Elk klein foutje van ons werd door hun afgestraft,' aldus Braal. 'We geven negen aanvallende rebounds weg, hieruit scoren zijn zestien punten. We veroorzaken dertien turnovers en moeten dan 23 punten toestaan. Op zich geen dramatische cijfers, maar we betalen er wel een hoge prijs voor.' Goede fase Donar leek zich na rust te herstellen en kwam terug tot 45-42. 'Dat was inderdaad een hele goede fase van ons,' legt Braal uit. 'Maar dan moet Lance Jeter eruit, plaatsen zij een run van 19-2 en is het afgelopen. We speelden vooral in het begin te onvolwassen, te ongeduldig en waren te afhankelijk van Jeter.' Dendy faalt Die afhankelijkheid liet zich nog meer voelen door de afwezigheid van Thomas Koenis door een polsblessure. 'Hem mis je natuurlijk dan ook en LaRon Dendy speelde gewoon niet goed,' besluit een gedecideerde Braal. Lees ook: - Donar uitgeschakeld in Europe Cup na ruime nederlaag op Sardinië

