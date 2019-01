Garnalenvissers halen netten vol speelgoed op uit Noordzee: 'Dit is onwerkbaar'

Garnalenvissers halen netten vol speelgoed, krukjes, matrassen en ander afval op uit de Noordzee. Vissers zijn bang voor een onwerkbare situatie, omdat het bergen van de containers die op 1 januari overboord sloegen op de MSC Zoe nog maanden duurt.

Vissers mijden gebieden zoals het Bornrif tussen Ameland en Terschelling al volledig, omdat de netten kapot of verstrikt raken door de rommel in zee.



Gaten in de netten

Garnalenvisser Robin Bouma haalde maandag ten noorden van het Westgat, tussen Schiermonnikoog en Ameland, onder meer een paar elektrische speelgoed-BMW's boven water met zijn ZK 47. 'Dat zat als bijvangst in onze netten', vertelt hij wat zuur aan de telefoon. 'We hebben de eerste gaten al in onze netten zitten.'

Niet te doen

Volgens zijn collega John Lukkien uit Zoutkamp is de situatie niet te doen. 'Op sommige plekken kun je gewoon niet meer vissen en dan zijn dit nog redelijk rustige omstandigheden. Als je met hogere golfhoogtes te maken krijgt, kun je de netten niet eens schoonmaken', zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Omdat zestig containers nog steeds niet zijn gelokaliseerd, maken de vissers zich grote zorgen. De meeste garnalenvissers zijn pas voor de tweede keer dit jaar uitgevaren en hebben nu al grote schade. 'Een collega heeft een visnet van 3.500 euro kapotgetrokken, dat is vast blijven zitten', vertelt Lukkien.



Nog langer last van

Ook garnalenvisser Michiel Vrieze had zijn netten vol met speelgoed. Dat gebeurde met name in de buurt van Ameland. 'Op sommige plaatsen is het niet werkbaar, nee. Bovendien is het gevaarlijk. Het is te hopen dat we alles snel goed in kaart brengen, maar ik denk dat we van al die rotzooi zeker nog het hele jaar last gaan krijgen.'



Recordhoeveelheid rommel

Sarah Verroen van kotterorganisatie VisNed heeft nauw contact met alle vissers op de Noordzee. 'Het is een enorm veiligheidsrisico. Zodra je op een verkeerde stroom zit, heb je binnen drie kwartier je netten vol met rommel. We zijn echt bang dat we dit jaar een recordhoeveelheid rommel uit de zee gaan halen.'

De vissers kunnen de schade wel verhalen bij rederij MSC. 'Maar je moet het dan wel kunnen bewijzen en dat is niet echt makkelijk', zegt Bouma. 'Middenin de nacht zie je niet wat je in je netten hebt, en je hebt ook geen zin om alles te fotograferen. Plus je wilt weer zo snel mogelijk gaan vissen.'

Lees ook:

- Eerste goederen uit zeecontainers opgetakeld

- 'Kans is klein op meer troep bij berging zeecontainers'