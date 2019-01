Tóch marathon op natuurijs in Noordlaren; mogelijk zelfs twee

Er komt tóch een marathon op natuurijs in Noordlaren. Vrijdagavond wordt vanaf 19:00 uur op de baan in het dorp gereden om het gewestelijk marathonkampioenschap.

Dat meldt de afdeling Groningen van schaatsbond KNSB. 'IJs en weder dienende', volgens het gewest. Er wordt gereden in de categoriën heren ABC, dames en masters.

'Het is woensdagavond besloten, in overleg met het gewest. De ijsvloer ligt er goed bij', zegt voorzitter Jan Geert Veldman van de ijsclub in Noordlaren.

De regionale marathontoppers ontbreken, omdat er deze week in Oostenrijk op de Weissensee wordt geschaatst.

'Als de toppers terug zijn willen we graag opnieuw een marathon organiseren, bijvoorbeeld volgende week zaterdagmorgen', zegt Veldman. 'We hebben de wens doorgegeven aan de KNSB.'

Geen eerste natuurijsmarathon

Eerder deze week probeerde ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs van deze winter te organiseren, maar Haaksbergen won die wedstrijd. Daar werd maandagavond de marathon verreden.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Jan Geert Veldman

