Lopend Vuur: Een corrigerende tik bij de opvoeding moet kunnen

Bijna negen op de tien kinderen in Nederland krijgen weleens straf van de ouders. Dat blijkt uit onderzoek van het Jeugdjournaal. Meestal volgt de straf na brutaal gedrag.

Uit het online onderzoek blijkt dat ook ruziemaken met een broer of zus en te lang op de telefoon reden zijn voor straf.

De straffen bestaan uit het afpakken van apparaten, het sturen naar de kamer of gang of een waarschuwing. Een tik of klap wordt nauwelijks meer uitgedeeld. Sinds 2007 zijn dat soort straffen ook verboden in ons land. Volgens deskundigen leert een kind daar ook niks van.

En toch zal menig ouder zijn of haar kind wel eens een tik tegen de billen hebben gegeven.

