Decor van Pauperparadijs valt in de prijzen bij Musical Awards

Het theaterstuk Pauperparadijs heeft een Musical Award gewonnen voor het beste decor, dat is ontworpen door Michiel Voet.

De winnaars zijn woensdagavond bekendgemaakt tijdens het Musical Awards Gala in Amsterdam. Het Pauperparadijs was voor zes Awards genomineerd.

Paupers

Het theaterspektakel is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. Het verhaal gaat over de Amsterdamse paupers, die begin 19de eeuw naar de armengestichten in Drenthe werden gestuurd.

In Carré

Meer dan 90.000 mensen zagen de voorstelling in 2016 en 2017 in Veenhuizen. Vorig jaar was hij te zien in theater Carré in Amsterdam.

