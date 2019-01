Ondanks kou geen zorgen bij Gasunie: 'Wel extreem hoge inzet van stikstofinstallaties'

Nu de gaswinning in de Groninger bodem wordt afgebouwd, draaien de stikstofinstallaties van Gasunie overuren. Daar wordt buitenlands gas geschikt gemaakt voor gebruik door Nederlandse huishoudens.

'De vraag naar gas blijft op hetzelfde niveau, dus moeten we aan de bak met onze stikstofinstallaties', zegt Michiel Bal van Gasunie.

Recordhoeveelheden

Stikstof wordt toegevoegd aan gas dat uit het buitenland geïmporteerd wordt. 'Dan krijgt het dezelfde kwaliteit als gas uit Groningen', aldus Bal.

'Het valt wel op, de extreem hoge inzet van onze stikstofinstallaties. Die zit de afgelopen dagen op honderd procent. En soms zelfs iets daarboven, dan spreken we de reserves aan. Dat zijn echt recordhoeveelheden.'

Zuidbroek

In ons land zijn vier stikstofinstallaties, waaronder die in Zuidbroek. Dat is nu nog een kleine, maar er komt een grotere, nieuwe voor in de plaats.

'Zuidbroek springt nu bij als de grote jongens wat extra hulp nodig hebben', legt Bal uit. 'Hij staat momenteel ook te draaien. Zo slagen we erin om Nederland warm te houden.'

Dinsdag werd er voor een hoeveelheid van 150 miljoen kubieke meter buitenlands gas omgezet naar Groningen-kwaliteit. 'Dat vinden wij goed nieuws. We slagen erin Nederland warm te houden en Groningen te ontzien tijdens deze kou.'

Ook als het de komende dagen koud blijft kunnen wij de vraag naar gas aan Michiel Bal - GasUnie

Geen problemen

Ondanks de kou is het niet zo dat Gasunie in de problemen komt met de gaslevering aan haar klanten.

'In extreem koude periodes, de Elfstedenwinters en dergelijke, liggen de dagtransporten nog een stuk hoger. Ook als het de komende dagen koud blijft kunnen wij de vraag naar gas aan.'

