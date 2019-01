Colin rapt in Paradiso: 'Dit smaakt voor mij naar meer'

De Groningse rapper Colin Mooijman heeft de finale van Art Rocks in Paradiso woensdagavond niet gewonnen, maar toch voelt de deelname voor de Stadjer als 'pure winst'.

'Het was echt heel erg tof. Voor mijn gevoel hebben we wel gewonnen. We hebben zo genoten met elkaar', vertelt Mooijman de ochtend na de finale in Amsterdam.

De winnaar

De Groninger is duidelijk over de winnaar: 'Terecht. Hun liedje was lekker hip, catchy en radiovriendelijk.' De band Kuzko heeft de finale van Art Rocks gewonnen met het nummer 'Back at it again with the white vans.'

De toekomst

De Stadjer is optimistisch over de toekomst. 'Dit smaakt voor mij naar meer. Nu sluit ik dit af en ga ik door naar nieuwe muziek. Ik heb al een stapel liedjes. Ik wil zorgen dat ik met een hele show in Paradiso kan staan. Of in Simplon. Of in Vera.'

