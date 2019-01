Aantal incidenten rond jaarwisseling in Noorden blijft onverminderd groot

Het was rond de jaarwisseling onrustig in de wijk Paddepoel in Stad (Foto: Dennis Venema)

Noord-Nederland blijft hoog scoren in het aantal incidenten rond de jaarwisseling. Landelijk is een duidelijke daling te zien, maar in het Noorden is het aantal in vier jaar tijd slechts met een kleine vijf procent omlaag gegaan. Dit jaar waren er 1384 incidenten.

Dat meldt RTV Drenthe, op basis van gegevens van LocalFocus. Dat maakte een analyse van de politiegegevens van de recente jaarwisselingen.

Conclusie

De belangrijkste conclusie daaruit is dat het geweld tegen politieagenten tijdens de jaarwisseling lang niet zo hard is gestegen als eerder door de politie werd gemeld. Over meerdere jaren is in de cijfers zelfs een daling te zien.

Noord en Oost-Nederland bovenaan

In Noord- en Oost-Nederland zijn al jaren de meeste incidenten. Dat is niet alleen gerelateerd aan het aantal inwoners, maar ook in absolute zin. Dit jaren waren in Amsterdam bijvoorbeeld 'maar' 291 incidenten, tegenover 1384 in Noord-Nederland.

Oost-Nederland is overigens nog wel steeds koploper in het aantal incidenten met 1592. Daar is in vier jaar tijd wel duidelijk een daling waar te nemen, met 38 procent. In Noord-Nederland is die daling 4,7 procent.

In het onderzoek is onder meer gekeken naar mishandelingen en bedreigingen, brandjes, verstoring van de openbare orde, vernielingen en problemen met vuurwerk.

