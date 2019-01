OM eist eerste celstraffen voor verkrachten meisje (13) uit Winschoten

Het Openbaar Ministerie (OM) eist onvoorwaardelijke celstraffen van 42 en 10 maanden tegen twee mannen voor het misbruiken van een minderjarig meisje.

In totaal moeten er acht mannen donderdag en vrijdag voorkomen in de rechtbank in Groningen. Het meisje is zeker tweehonderd keer verkracht.

Het misbruik vond plaats tussen januari 2015 en juni 2017 op verschillende plekken in de provincie Groningen. Het meisje was 13 toen het begon. Zij liep meerdere geslachtsziektes op.



Winschoter: 'Ik vermoedde niks'

De man die donderdag het eerst moest voorkomen, een 25-jarige man uit Winschoten, bekende de seks en zei dat het meisje het zelf ook wilde. Zij had verteld dat ze 19 was. 'Ik vermoedde niks.'

Maar in een chatgesprek had zij toegegeven dat ze 14 was, hield de rechter hem voor. De man had destijds geantwoord haar jonge leeftijd niet erg te vinden. Tegen hem eist het OM 42 maanden cel.

'Het spijt me heel erg'

Een 38-jarige Almeerder moest donderdag voorkomen omdat hij in 2016 deelnam aan een trio in Winschoten met het meisje en de 25-jarige man.

'Het spijt mij heel erg, maar ik wist niet dat ze minderjarig was', zei hij. De twee mannen zouden niet voor de seks hebben betaald.

Nog meer verdachten

Donderdag en vrijdag komen in totaal acht mannen voor de rechter. Donderdagmiddag izjn dat er nog twee, de overige vier komen vrijdag aan bod. Dit is allemaal te volgen in ons liveblog.

Justitie vermoedt wel dat er meer mannen zijn die misbruik hebben gemaakt van het kind. In het onderzoek naar de zaak is een groot aantal filmpjes achterhaald.



Seksverslaafde oom

Het meisje werd het vaakst misbruikt door haar seksverslaafde oom. Doordat zij uit huis was geplaatst en een klein sociaal netwerk had, kreeg de man veel invloed op haar. Hij dwong haar ook tot de seks met anderen en gaf instructies. Zij moest alles filmen en de video's naar hem sturen.

Het gaat om wrede verkrachtingen. Daarbij werd het kind onder andere vastgebonden aan een boom en kreeg zij cocaïne en andere drugs toegediend. De oom bood haar aan via online seksadvertenties. De oom is al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

