Oudejaarsrellen in Paddepoel: 'Er zit een veel complexer en genuanceerder verhaal achter'

Een uniek inkijkje in de leuke, maar ook de minder leuke kanten van het leven in Paddepoel. Van dat laatste zijn de rellen rond de afgelopen jaarwisseling een goed voorbeeld.

Dat en meer kunnen bezoekers van de deze week geopende expositie Paddepoel Persoonlijk verwachten. De tentoonstelling is georganiseerd ter ere van het 50-jarig bestaan van de wijk.



'Als je de interviews leest, dan merk je dat er in bepaalde straten overlast is', zegt expositie-fotograaf Chico Bolt.

Intieme opening

De voorbereiding van de expositie is in orde: de makers zijn aanwezig, koffie en gebak voor vijftig mensen en de portretten hangen klaar om bezichtigd te worden. Als de opening woensdag om 10.30 uur begint, is het gezelschap echter intiem. 'Voor ouderen is het natuurlijk lastig om zich door te sneeuw hiernaartoe te begeven', vermoedt een aanwezige.

Dorps

Toch is de expositie Paddepoel Persoonlijk, waarvoor 20 portretten van (oud)-inwoners in tekst en beeld zijn gemaakt, er eentje waar de hele provincie wel wat van kan leren, denkt Bolt. Hij fotografeerde de 20 inwoners.

'De expositie voelt heel dorps aan. Het speelt zich dan af in een wijk in de stad, maar we hebben ook wel gehoord van mensen die zeggen: ik kom uit Oude Pekela, maar dit speelt zich ook af bij mij in het dorp!'

Voor de tentoonstelling zijn (oud-)inwoners gefotografeerd (Foto: Erik Brand)



Betrokkenheid

Derk den Boer woont al 20 jaar in Paddepoel en werd ook geïnterviewd en gefotografeerd. Hij is enthousiast over de betrokkenheid van mensen bij de wijk. 'Dat maak je zichtbaar met zo'n expositie. Dus ik zou het eigenlijk elk dorp of elke wijk gunnen om zoiets te doen.'

Complex

Maar het was de afgelopen tijd niet alleen maar feest in Paddepoel. De rellen rond de jaarwisseling zitten nog vers in het geheugen. Den Boer, die zich ook inzet voor de wijkraad, is teleurgesteld over die negatieve aandacht.

'Ik vind het jammer dat Paddepoel twee keer in een jaar tijd negatief in het landelijke nieuws is gekomen. Het was net of heel Paddepoel in de brand stond. Dat was niet zo. En er zit een veel complexer en genuanceerder verhaal achter.'



De grote kloof tussen de nieuwe bewoners en mensen met een goed inkomen werd zichtbaar Derk den Boer - Bewoner Paddepoel

Kloof

Volgens de makers van de expositie en een aantal inwoners zijn de rellen illustratief voor een groter, achterliggend probleem. 'Wat daar op dat moment zichtbaar wordt is een grote kloof tussen de nieuwe bewoners van de wijk en mensen met een goede situatie en een goed inkomen', zegt Den Boer.

'Dat escaleert dan bijvoorbeeld tijdens oud en nieuw,' vult fotograaf Bolt aan. Om die reden is er volgens Den Boer werk aan de winkel en moet er hard gewerkt worden aan 'wat we deftig noemen: sociale samenhang'.



Te bezichtigen

De expositie Paddepoel Persoonlijk is een project van Co-creatie Paddepoel. Doesjka Donker heeft de geportretteerden geïnterviewd en Bolt fotografeerde hen. Tot en met 22 februari is de tentoonstelling te bezichtigen in het gemeentekantoor, aan het Gedempte Zuiderdiep 98 in de stad.



