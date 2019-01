Man (48) vermist vanuit Tynaarlo

Een 48-jarige man is sinds woensdag vermist. De man is rond drie uur 's middags vertrokken vanuit Tynaarlo en niet teruggekomen. Zijn familie en de politie maken zich grote zorgen.

De man is weggereden in een beige Renault Megane met het kenteken 29-KZD-4. Het is niet duidelijk in welke richting hij is gegaan.

Het gaat om een man van 1.90 meter met een dun postuur. Hij heeft donkerblond haar met een kuifje en inhammen, een snor en hij draagt een bril. De man heeft een grijze jas met capuchon en een spijkerbroek aan en hij draagt grijze wandelschoenen.

Weet u waar de man is, bel dan 0900-8844 of in geval van nood 112.