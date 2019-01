Wie heeft een paar handschoenen over voor daklozen in Stad?

Bij daklozenopvang Open Hof in Stad zitten ze te springen om handschoenen. 'Ieder jaar is het weer een probleem om er voldoende van te krijgen', zegt vrijwilligerscoördinator Lonneke van den Brink.

Warme kleding en dekens voor de mensen die overdag bij Open Hof terechtkunnen, zijn er genoeg.

Losse handschoenen

'We krijgen wel losse handschoenen aangeboden. Mensen verliezen altijd één handschoen en nooit twee', zegt Van den Brink.

'Daar proberen we paren van te maken, maar dat lukt niet altijd. Zeker niet wanneer het heel kleine dameshandschoentjes zijn. En qua kleur moet het ook een beetje matchen. Een roze en een oranje handschoen samen wil ik zelf ook niet dragen.'

Spek op de ribben

'Je moet zorgen dat je voor de winter een beetje spek op de ribben hebt', zegt een van de daklozen die bij Open Hof opwarmt met een glimlach tegen verslaggever Derk Bosscher. 'Dan kom je de winter wel door.'

'Maar zo makkelijk is het niet, dat zou erg simpel zijn', zegt Van den Brink. 'Er zijn nog wel wat meer trucjes nodig om warm te worden.'

Oproep

'We zouden het heel fijn vinden als mensen die wat geld over hebben eventueel een paar handschoenen kunnen kopen en die bij ons aan de deur afleveren. Maar als ze nog paren hebben liggen, zijn we daar ook heel erg blij mee.'

Lees ook:

- 'Niemand hoeft op straat te zijn' tijdens ijskoude nacht