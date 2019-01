Deel dit artikel:













Politie zoekt 'verdachte mannen' bij Langestraat-brand in Winschoten De ravage na de brand (Foto: RTV Noord / Marco Grimmon (archief))

De politie in de gemeente Oldambt is op zoek naar twee 'verdachte mannen'. Zij hebben wellicht iets te maken met de brand van donderdagavond 3 januari, waarbij twee historische panden aan de Langestraat in as zijn gelegd.

Dat schrijft de politie op haar facebookpagina. Verdachte mannen

De politie heeft een dag voor de brand een melding gekregen van de bewoonster van één van de panden. Volgens haar stonden twee mannen bij haar voor de deur op de eerste verdieping. Toen de politie kwam, waren beide mannen verdwenen. Volgens de bewoonster waren het twee donkergekleurde jongemannen. In ieder geval een van de twee sprak gebrekkig Nederlands. Niet zeker

Het is niet zeker dat de jongemannen iets met de brand te maken hebben. De politie: 'Het zou kunnen dat de twee mannen met de brand te maken hebben, de avond erna. Wij proberen er uiteraard achter zien te komen wie zij zijn en wat hun bedoelingen waren. Tot nu toe is ons dat nog niet gelukt.' De politie verzoekt mensen die de jongemannen hebben gezien, contact met haar op te nemen via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000. Lees ook: - Grote brand in Winschoter winkelstraat treft twee panden

