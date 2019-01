Herdenkingsconcert voor omgekomen gitariste

Sabrina Vlaskalic was een getalenteerd gitariste (Foto: Hanzehogeschool Groningen)

Het Prins Claus Conservatorium gaat de overleden gitariste en docente Sabrina Vlaskalic op zaterdag 2 februari herdenken met een concert.

Vlaskalic liet op vorige week donderdag het leven bij een verkeersongeluk op de rotonde van de Vondellaan en de Van Iddekingeweg in Groningen.

Muzikanten

Het concert, georganiseerd in samenwerking met de Dutch Guitar Foundation, is vrij toegankelijk. Onder andere het Volos Guitar Trio komt voor de speciale gelegenheid naar Groningen, laat het conservatorium weten.

'Het trio bestaat uit gitaristen Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio en Zoran Dukic. Alle drie hebben ze een grote rol gespeeld in de muzikale ontwikkeling van Sabrina en zij waren erg belangrijk voor haar.'

'Onmetelijk groot verdriet'

In de aankondiging van het concert staat het conservatorium opnieuw stil bij het verlies van de 'geliefde collega en een getalenteerd musicus'.

'Zij begon in 2012 als docent en heeft in een korte tijd een grote gitaarklas opgebouwd. Vanuit de hele wereld zijn studenten naar Groningen gekomen met hetzelfde doel: bij haar studeren. De energie en de zorg die ze aan haar studenten meegaf hebben een onuitwisbare indruk op hen gemaakt en hun verdriet is onmetelijk groot.'

Begrafenis

Vlaskalic wordt op zaterdag 26 januari om 13:30 uur begraven in haar Servische geboortestad Belgrado. Dankzij een inzamelingsactie kunnen studenten van de overleden docente de uitvaart bijwonen.

