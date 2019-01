Harener fotograaf valt met 'Samen Voor Pekela' in de prijzen

'Ik liep al heel lang met het idee rond om zo'n serie als deze te maken. En nu was daar de gelegenheid. Het is mooi dat ik daarmee in de prijzen ben gevallen.'

Nieuwsfotograaf Kees van de Veen uit Haren is met zijn fotoserie over Samen Voor Pekela als tweede geëindigd in de categorie 'Politiek Serie' bij de Zilveren Camera.

De Zilveren Camera is de jaarlijkse prijs voor persfotografen. Er zijn verschillende categorieën. De winnaars daarvan dingen mee naar de prijs voor de beste foto van het jaar, die beloond wordt met de Zilveren Camera. Deze prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1949.



Van de Veen volgde vorig jaar lijsttrekker Jaap van Mannekes tijdens zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Pekela. 'Toen ik ze benaderde, waren ze gelijk enthousiast', vertelt hij. 'Het zijn aardige mensen van wie ik alle medewerking kreeg.'

'NRC Handelsblad heeft een selectie van de foto's gepubliceerd. Dat ik nu eervol tweede ben geworden, is mooi.'

Van de Veen werd in het verleden al meerdere keren eerste in een categorie van de Zilveren Camera. Maar de hoofdprijs won hij nog nooit. 'Het is wel mijn droom, maar niet mijn doel.'

Donderdagmiddag is Kees van de Veen in de radiostudio van RTV Noord. Hij praat tussen half vier en kwart voor vier met presentator Karel Oosterhuis over zijn fotoserie over Samen Voor Pekela.