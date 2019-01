Winschoter frietkraam weer open na verwoestende brand (en nu écht)

Ruim vijf maanden na de verwoestende brand, namen eigenaren Saskia en Patrick Gen donderdag hun Winschoter frietkraam Frietambt weer in bedrijf. Daarmee is een moeilijke periode voor de twee afgesloten.

Op 27 juli 2018 ontstond er brand in de kraam aan de Hellingbaan in Winschoten. Gasflessen ontploften en de hele kraam brandde uit. Weg inkomen. Achteraf bleek de oorzaak de hitte in de kraam te zijn.

'Omdat het zó warm wordt in zo'n frietkraam en er veel brandgevaarlijke elementen aanwezig waren, is de kans aanwezig dat zoiets kan gebeuren', zei een van de aanwezige brandweerlieden destijds.

Vleeswarenfabriek

Saskia en Patrick gingen in oktober 2018 weer aan de slag, maar ze moesten de kraam sluiten omdat de vleeswarenfabriek aan de Papierbaan in Winschoten eind november in vlammen opging. Dat was het pand waar het tweetal hun voorraad had opgeslagen.

Bevoorrecht mens

Donderdag 24 januari is het dan eindelijk zover: de patat en bitterballen worden weer vol enthousiasme in het vet gegooid; nu hopelijk voor een langere periode, zónder tegenslagen.

'Terugkijkend was 27 juli een zwarte dag. We raakten alles kwijt, zakelijk gezien was dat een drama. Privé ben ik een bevoorrecht mens. Niemand raakte gewond en we kregen van alle kanten hulp. Gemeente, zakelijke contacten, klanten, de sociale media gingen los.'

Minder lichtzinnig

Nu is het tijd om vooruit te kijken, een frisse start te maken. Of het tweetal voortaan anders de zaken bedrijft?

'Je bent scherper op bepaalde onderdelen van je bedrijf. Dat je je onderhoud gaat registreren. Dat je toch minder lichtzinnig met dat soort zaken omgaat', besluit Patrick.

Lees ook:

- Verwoestende brand krijgt patatbakker Patrick niet klein

- Succesvolle dag eindigt in mineur voor uitbaters frietkraam