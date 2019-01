Voordelig van asbestdak naar zonnedak dankzij proef van provincie

Boeren met asbestdaken kunnen in samenwerking met energiecoöperaties hun daken saneren en vervangen door zonnepanelen. Dat is mogelijk dankzij de nieuwe subsidieregeling 'SamenZONderAsbest' van de provincie Groningen.

Het gaat in eerste instantie om een proef waarbij twintig asbestdaken worden ingeruild voor zonnedaken.

Dak-check

Het startsein voor het project werd donderdag gegeven in boerderij Huninga in Eenrum. Daar boden gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer de eerste 'dak-check' aan boerderij-eigenaar Remt Meijer aan. Zo'n check geeft inzicht in de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet. De energiecoöperatie kan een voucher krijgen als bijdrage in de ontwikkelkosten.

Remt Meijer neemt de eerste dak-check in ontvangst (Jan Been/RTV Noord)



'Goede oplossing voor kleinere projecten'

Meijer ziet de voordelen van de regeling wel in. 'Dit is een wat kleinschaliger manier om met zonnepanelen aan de gang te gaan. Voor een groot dak met pakweg 600 panelen kun je beter zelf investeren en gebruik maken van een andere subsidieregeling. Maar voor kleinere projecten kan dit een hele goede oplossing zijn.'

Asbestsanering versnellen

Met de zonne-energie die een dak oplevert kunnen ongeveer twintig huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Het project moet de asbestsanering versnellen en tegelijkertijd meer duurzame energie opwekken.

Ton subsidie

De provincie stelt €100.000 beschikbaar voor de proef. Geïnteresseerden kunnen tot 24 april 2019 een aanvraag indienen via samenzonderasbest.nl. De uitvoering van de proef is in handen van bureau ECoop in samenwerking met LTO Noord.

