Proef met snelle trein tussen Groningen en de Randstad is volgende week

De proef met de snelle intercity tussen Groningen en Den Haag vindt volgende week plaats, in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 februari.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) kondigden de proef begin november al aan. De trein die van Groningen naar Den Haag CS rijdt en terug, slaat onderweg de stations in Assen, Lelystad en Leiden over.

Geen 140, maar 160

De trein rijdt met een snelheid van 160 kilometer per uur over het traject van de Hanzelijn, waar normaal gesproken niet harder gereden mag worden dan 140. De tijdswinst door het overslaan van de stations en de hogere snelheid bedraagt ongeveer een kwartier.

Drentse onvrede

De aankondiging van NS zorgde voor wrevel in Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink vond het niet kunnen dat Assen werd overgeslagen. De spoorwegen beloofden uiteindelijk dat er ook een test komt met een snelle trein die wél in de Drentse hoofdstad stopt. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

